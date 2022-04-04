Генштаб ЗСУ: 8 авіаударів по Маріуполю, перегрупування сил РФ та зниження активності на морі 

Російські війська станом на 40-ву добу вторгнення в Україну проводять перегрупування та намагаються покращити тактичне становище на окремих напрямках на півдні України, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

«Триває формування та переміщення додаткових підрозділів РФ для участі у бойових діях на території України», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ повідомили:

На Волинському напрямку – без змін.

На Поліському напрямку – висока імовірність ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Відбувається переміщення військ РФ залізничним транспортом і повітряним шляхом з Білорусі в Росію.

На Сіверському напрямку – завершено відведення підрозділів зі складу Центрального військового округу на територію Курської області та їхнє подальше переміщення.

На Слобожанському напрямку – триває блокування Харкова, артбстріли міста, перегрупування військ, посилення протиповітряного прикриття об’єктів в районі міста Бєлгород та районів зосередження військ на Харківському напрямку.

«Залишається висока імовірність нанесення авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах Харкова, триває підготовка до наступу в напрямку на Слов’янськ», – йдеться в повідомленні.

На Донецькому та Таврійському напрямках – сили військ РФ зосереджені на Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, Маріуполі. По Маріуполю сьогодні війська РФ завдали 8 авіаційних ударів, тривають вуличні бої. «Українські захисники та захисниці тримають оборону міста», додали у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині. Противник провів повітряну розвідку у районі Миколаєва із застосуванням БПЛА.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах – діяльність корабельного угруповання військ РФ у акваторії Чорного моря знижена через шторм (до 4 балів).

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.