Генштаб: РФ домовилася з Лівією про перекидання «добровольців» до України

Генштаб Збройних сил України заявляє, що Росія домовилася з Лівією про направлення до України так званих лівійських «добровольців».

«За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви, було досягнуто домовленостей про направлення лівійських «добровольців» до України, з метою участі у бойових діях на боці Російської Федерації», – повідомили у Генштабі ввечері 20 березня.

За повідомленням, перекидання найманців, імовірно, буде здійснюватися за рахунок приватної військової компанії «Ліга» (колишня «Вагнер»), літаками повітряно-космічних сил РФ.

Влада Лівії ситуацію наразі не коментувала, як і РФ.

18 березня Генштаб ЗСУ заявляв, що командування збройних сил Росії продовжує вживати заходів для поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців і підібрало близько 1000 добровольців із представників так званої «армії Башара Асада» і «Хезболли».

13 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що у Сирії та Лівії вербують найманців для війни проти України.

За даними розвідки, Росія відкрила центри вербування у Сирії на території, підконтрольній режиму Башара Асада. Після проходження підготовки, за даними ГУР МОУ, їх доправляють до Росії літаками Ту-134 і Ту-154. Раніше про перельоти цих літаків з Сирії до Росії розповідали «Схеми» (Радіо Свобода).

До цього видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія вербує сирійців для війни проти України. Видання зазначало, що російська влада шукає сирійців, які мають досвід вуличних боїв, сподіваючись, що це допоможе захопити Київ.

«Росія була ключовим союзником президента Сирії Башара Асада з моменту вступу в цей конфлікт – переважно шляхом участі російських збройних сил і завдання авіаударів. «Група Вагнера», яка прибула до Сирії невдовзі після того, як Росія вступила в конфлікт на боці режиму Асада, здійснювала допоміжні операції, такі як захоплення нафтових і газових родовищ та охорона іншої урядової інфраструктури, наприклад, аеропортів», – додає The Wall Street Journal.

Пізніше в інтерв’ю американському CNN речник Пентагону Джон Кірбі також повідомив, що Росія вербує іноземних найманців для війни в Україні.