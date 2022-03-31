МЗС України вимагає від РФ скасувати незаконний призов та мобілізацію на окупованих територіях

МЗС України висловило протест через влаштований РФ призов на військову службу в окупованому Криму та мобілізацією громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

«З 1 квітня до 15 липня 2022 року в Росії відбувається чергова весняна призовна кампанія, яку держава-окупант в порушення норм міжнародного гуманітарного права також проведе на тимчасово окупованих територіях України. З 2014 року російська окупаційна адміністрація вже призвала на службу до збройних сил РФ близько 34 тисяч мешканців Криму, частина з яких була примусово залучена до воєнних дій проти України. Привертаємо увагу, що на тлі триваючої війни з Україною Росія збільшила кількість осіб, які будуть призвані в рамках весняної призовної кампанії», – йдеться в заяві МЗС.

Українські дипломати наголошують: «Воєнним злочином є і насильницька мобілізація Росією населення непідконтрольних уряду України частин Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованих нею після 24 лютого територій України та примус цих громадян України воювати проти власної держави на боці РФ».

«Готуючись до підступного нападу на Україну, Росія розпочала так звану «загальну мобілізацію» на непідконтрольних уряду України територіях ще 19 лютого і згодом задля збільшення кількості мобілізованих розширила віковий ценз, який тепер складає 18-65 років. Мобілізованих українців Росія примусово відправляє в зону бойових дій без жодного зв’язку з рідними. Особливим цинізмом вважаємо мобілізацію Росією громадян України, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій. Цілком очевидно, що цими незаконними діями кремлівський режим намагається компенсувати безпрецедентні втрати, які зазнали російські загарбники в ході збройного вторгнення в Україну», – йдеться в заяві МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство закликає міжнародне співтовариство засудити дії Росії, вимагати відведення нею своїх сил і засобів з території України та «продемонструвати конструктивну позицію на переговорах з метою якнайскорішого відновлення миру».

Днями керівниця Служби забезпечення діяльності «Кримської платформи» у Представництві президента України в Криму Марія Томак заявила, що громадяни України, незаконно призвані до російського війська в Криму, «використовуються у війні як гарматне м’ясо проти власного народу і країни».

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов, згідно з яким на обов’язкову військову службу викликають майже 135 тисяч росіян. Такий указ з’явився 32 березня на російському порталі правової інформації.

Останнім часом Генштаб ЗСУ попопержає, що «російські загарбники здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з числа військовозобов’язаних. Зберігається практика залучення найманців, набір яких здійснюють російські приватні військові компанії» для війни проти України.