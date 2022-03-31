Росія: Путін підписав указ про весняний призов до армії

Президент Росії Володимир Путін 31 березня підписав указ про весняний призов до збройних сил. Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

У період з 1 до 15 квітня до військ повинні бути призвані 134 з половиною тисячі осіб. Це приблизно стільки ж, скільки навесні 2021 року, коли в указі президента йшлося про призов 134 650 осіб.

Одночасно в указі Путіна йдеться про звільнення військовослужбовців, термін строкової служби яких закінчився.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу раніше обіцяв, що солдатів-строковиків, яких наберуть до армії під час весняного призову, не відправлятимуть у «гарячі точки».

При цьому від початку війни з Україною надходять повідомлення про те, що в ній беруть участь солдати строкової служби. Про це розповідали їхні родичі. Міністерство оборони Росії спочатку спростовувало цю інформацію, але потім визнало «кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби» у військових частинах, що воюють в Україні.