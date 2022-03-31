Білий дім: радники Путіна вводять його в оману щодо війни в Україні

Президента Росії Володимира Путіна ввели в оману його радники, які були занадто налякані, щоб сказати йому, наскільки погано йде війна в Україні і наскільки шкідливими були санкції Заходу, заявили у Білому домі.

«У нас є інформація, що Путін відчув себе введеним в оману російськими військовими, що призвело до постійної напруженості між Путіним і його військовим керівництвом», – сказала Кейт Бедінґфілд, директорка з комунікацій Білого дому під час брифінгу 30 березня.

«Ми вважаємо, що радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано діють російські військові і як російській економіці шкодять санкції, тому що вони занадто налякані, щоб сказати йому правду», – додала речниця.

США оприлюднили цю інформацію зараз, щоб показати, що війна в Україні «була стратегічною помилкою для Росії».

Кремль наразі не коментував ці заяви.

Напередодні західні новинні агенції з посиланням на розвідку США повідомили, що радники Путіна приховують від нього правду щодо «реальних успіхів» російських військ під час бойових дій в Україні.

Представник адміністрації США, який поспілкувався із журналістами на умовах анонімності, зокрема повідомив, що від Путіна приховують інформацію про участь у війні солдатів строкової служби та випадки їх загибелі. Президент Росії раніше неодноразово заявляв, що у так званій «спецоперації» (так влада РФ називає війну проти України) беруть участь лише контрактники, проте Міноборони РФ згодом визнало, що в Україні були і строковики, частина яких потрапила в полон.

Голова британської спецслужби Government Communications Headquarters GCHQ, яка займається радіоелектронною розвідкою, Джеремі Флеммінг також висловив думку, що Путін помилився в оцінці ситуації, ухвалюючи рішення розпочати війну.

Флемінг вважає, що радники Путіна бояться сказати йому правду. Російські солдати під час вторгнення в Україну відмовлялися виконувати накази і навіть помилково збили один зі своїх літаків, сказав голова британської спецслужби, виступаючи в Австралійському національному університеті в Канберрі.

З початку російського вторгнення Путін не часто з’являється на публіці. Перебіг бойових дій в Україні він коментував лише кілька разів, стверджуючи, що «операція йде за планом».