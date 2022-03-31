ОГП: через війну Росії проти України загинули вже 148 дітей

Унаслідок збройної агресії Росії станом на ранок 31 березня в Україні загинули 148 дітей, 232 – поранені, повідомили в Офісі генерального прокурора.

«Найбільше постраждало дітей у Київській (69), Донецькій (57), Харківській (53), Чернігівській (41), Миколаївській (30), Луганській (30), Запорізькій (22), Херсонській (27), столиці (16), Сумській (16), Житомирській (15) областях», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, через бомбардування й обстріли в Україні пошкоджено 797 закладів освіти, 76 із них зруйновані повністю.

«Ці цифри не остаточні, оскільки відсутня можливість проведення першочергових слідчих дій, огляду територій обстрілів та руйнувань в місцях проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях», – додали в ОГП.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».