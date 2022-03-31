Обстріли РФ на Луганщині: зайнялися школа, житлові будинки, нафтове сховище, є загиблі – ОВА

Внаслідок обстрілів із боку російських військ 30-31 березня в Луганській області горить школа, нафтове сховище, десятки будинків, загинули щонайменше дві людини (остаточну кількість ще встановлюють), двоє дітей перебувають у тяжкому стані, повідомив вранці голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Школа, нафтове сховище, десятки будинків Сєвєродонецька та Лисичанська охоплені вогнем росіян, постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць. Це наслідки ворожих дій 30 та 31 березня. Без урахування вчорашніх ранкових обстрілів, у Лисичанську від вогню росіян запалали 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку – 5 і школа, у Рубіжному – 1. Низка будинків пошкоджена без займань», – написав Гайдай у своєму телеграм-каналі.

За його словами, російські військові «б’ють зі всіх видів важкого озброєння».

«Якщо раніше в Лисичанську люди почували себе більш-менш безпечно, у порівнянні із ситуацією в інших містах області, то учора, певно, не залишилося жодного мікрорайону, куди би не влучив «руський мир». Кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та «Градів». Рахунок зруйнованих будинків йшов на десятки. Як і постраждалих… Остаточна кількість жертв ще встановлюється. Вже ввечері у Сєвєродонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську – нафтового сховища. Для скорішої локалізації вогнища туди направлено посилений наряд рятувальників», – додав Гайдай.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.