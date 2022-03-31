В ООН заявили, що невибіркові удари Росії в Україні «можуть бути воєнними злочинами»

Голова відомства ООН із прав людини Мішель Бачелет заявила, що невибіркові удари, які завдає Росія в ході бойових дій в Україні, заборонені міжнародним гуманітарним законодавством і «можуть бути воєнними злочинами».

На засіданні Ради ООН із прав людини в Женеві 30 березня Бачелет повідомила, що її розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів. Ракетного й артилерійського обстрілу зазнавали лікарні, об’єкти водопостачання й адміністративні будівлі, повідомила вона.

«Масова руйнація цивільних об’єктів і велика кількість жертв серед мирного населення вказують на те, що фундаментальні принципи розрізнення [між цілями атак], пропорційності й обережності не дотримувалися», – наголосила представниця ООН.

Як сказала Бачелет, український народ переживає «кошмар наяву». «Бойові дії повинні зупинитися, без зволікання», – заявила вона і закликала Росію прислухатися до «чіткого заклику Генеральної асамблеї і Ради з прав людини та негайно розпочати виведення військ з української території».

Як пише агентство Reuters, нинішня заява високопоставленої представниці ООН з прав людини є найрізкішим її коментарем щодо війни, розв’язаної Росією.

За підтвердженими даними ООН, жертвами війни в Україні стали вже понад 1000 цивільних осіб. В організації наголосили, що ці дані – неповні і що справжнє число жертв є значно вищим.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.