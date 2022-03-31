ЗСУ: за добу збили 4 літаки військових РФ

Збройні сили України 30 березня збили чотири російських літаки, один БпЛА і дві крилаті ракети, повідомило в ніч на 31 березня Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на сході країни. Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках», – йдеться в повідомленні.

У Командуванні уточнили, що через «серйозні втрати» напередодні, російська авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії ППО.

Напередодні у інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, за оцінками Вашингтона, в ході війни, початої РФ в Україні загинули понад 10 тисяч російських військових.

Нуланд назвала російські втрати «неймовірними», зазначивши, що, незважаючи на це, «Росія поки що не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія».

Вона не сказала про конкретні джерела своєї оцінки. Раніше джерела в американській розвідці називали схожі цифри. У Міноборони Росії – інші дані. Востаннє воно повідомляло про втрати 25 березня, і тоді підтвердило загибель 1351 військовослужбовця. Оцінка втрат РФ із боку Генштабу України – понад 17 тисяч російських військових.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​