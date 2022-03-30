Втрати у командуванні ЗС РФ, штурм на Донбасі, загроза ударів по об’єктах ОПК і логістики – зведення Генштабу ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України підбили підсумки тридцять п’ятої доби протистояння російському воєнному вторгненню.

На Волинському напрямку. В районах населених пунктів Пінськ, Лунінець у Білорусі зафіксовані підрозділи повітряно-десантних військ ЗС РФ, які, ймовірно, були виведені з території України.

На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу.

На Сіверському напрямку – без активних дій. Очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах для переміщення військ РФ з подальшим завданням блокувати Чернігів.

На Слобожанському напрямку триває блокування Харкова і артобстріли. Здійснюється переміщення російських артпідрозділів в районі міста Ізюм.

На Донецькому напрямку війська РФ зосереджуються на взятті під контроль Попасної, Рубіжного та захопленні Маріуполя.

«Ворог намагався проводити штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар’їнка, Золота Нива. Успіху не мав. В Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії. Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська», – повідомляє Генштаб.

На Південнобузькому напрямку російські військові намагаються відновити боєздатність а поповнити запаси.

«Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка. З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки», – вказують українські військові.

Генштаб ЗСУ наголошує: зберігається загроза застосування ракет по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури. В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування «Калибр».

Повідомляється, що з початку вторгнення в Україну командування ЗС РФ втратило фактично, через поранення або звільнення кількох військових керівників:

Сергія Кіселя, генерал-лейтенанта, командувача 1-ї танкової армії – знятий з посади;

Владислава Єршова, генерал-лейтенанта, командувача 6-ї загальновійськової армії – знятий з посади та заарештований;

Сергія Ниркова, генерал-майора, начальника штабу, заступника командувача 35-ї загальновійськової армії – тяжко поранений;

Андрія Серицького, генерал-майора, начальника штабу, заступника командувача 36-ї загальновійськової армії – тяжко поранений;

Андрія Суховецького, генерал-лейтенанта, заступника командувача 41-ї загальновійськової армії –– загинув;

Якова Рязанцева, генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії – загинув;

Михайла Зуська, генерал-лейтенанта, командувача 58-ї загальновійськової армії – знятий з посади та заарештований.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».