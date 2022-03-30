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Генштаб ЗСУ про втрати Росії у війні: 17 300 військових, 605 танків, по 131 літаків і гелікоптерів

Знищена російська військова техніка, Тростянець, Сумська область, 28 березня 2022 року

Росія втратила у війні з Україною близько 17 300 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 березня.

Крім того, серед втрат РФ орієнтовно:

  • 605 танків
  • 1723 бойових броньованих машин
  • 305 артилерійських систем
  • 96 РСЗВ
  • 54 засоби ППО
  • 131 літак
  • 131 гелікоптер
  • 1184 одиниці автомобільної техніки
  • 7 кораблів /катерів
  • 75 цистерн з ПММ
  • 81 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 21 одиниця спеціальної техніки
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали у Генштабі.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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