Росія завдала три удари по промислових об’єктах на Хмельниччині – голова ОВА

У ніч на 30 березня російські військові завдали ракетного удару по трьох промислових об’єктах у Хмельницькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«Пожежі локалізовані силами ДСНС. Інформація щодо постраждалих перевіряється», – написав він у телеграмі. Що це за об’єкти, голова ОВА не уточнив.

Гамалій додав, що вдень 29 березня військові РФ завдали ракетного удару по військовому об’єкту в місті Старокостянтинів на Хмельниччині. Подробиць голова ОВА не навів.

Напередодні мер Старокостянтинова Микола Мельничук заявив, що загарбники вкотре завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові, який «посипають ракетами ще з першого дня війни».

«Сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна і завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно – Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні в нас запаси паливно-мастильних матеріалів, що ми з великими потугами зібрали в якості стратегічного запасу», – написав він у фейсбуці і закликав «всіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів, звернутися у міську раду».

Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков підтвердив цю інформацію. За його словами, збройні сили Росії завдали удару «високоточною зброєю великої дальності» і вивели з ладу аеродром військово-повітряних сил України у Старокостянтинові.

Генеральний штаб ЗСУраніше заявляв, що російські військові продовжують «підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру і житлові квартали українських міст», концентруючись при цьому на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».