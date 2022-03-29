ДСНС: через удар військ РФ по Миколаївській ОДА 12 людей загинули, 33 поранені

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті ракетного удару військ РФ по будівлі Миколаївської ОДА 12 людей загинули – їхні тіла деблокували з-під завалів, ще 33 зазнали поранень.

«Врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються», – повідомили рятувальники.



29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА зруйнувалася центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».