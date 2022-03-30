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Війська РФ вранці обстріляли Лисичанськ, є жертви – голова Луганської ОВА

Триває розбір завалів (фото ілюстративне)

Російські військові вранці 30 березня здійснили обстріл житлових кварталів Лисичанська, пошкодивши значну кількість будинків, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок обстрілів є жертви, але точне число наразі невідоме, триває розбір завалів.

«Приблизно о 6:30 ворог із важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих», – написав Гайдай у телеграмі.

За даними голови ОВА, на Луганщині через війну станом на 30 березня загинули 140 жителів, із них – 28 діти.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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