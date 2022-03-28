МОН: у 13 областях всі школи організували дистанційне навчання

Міністерство освіти і науки повідомляє, що у 13 областях всі школи організували освітній процес за дистанційною формою навчання. Про це у МОН заявили 28 березня, коли розпочався третій тиждень навчання в умовах воєнного стану.

«У школах чотирьох областей частково організовано дистанційний процес або канікули. У п’яти областях – частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено. У двох областях, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес наразі не продовжується. Інформація про одну область відсутня через активні бойові дії в регіоні», – йдеться в повідомленні.

У МОН додали, що для дистанційного навчання здобувачі освіти і вчителі можуть використовувати національну електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн», а також навчатися у приватних школах, які надають безкоштовний доступ до навчання на своїх платформах.

Крім того, створено Всеукраїнський онлайн розклад, відбувається трансляція відеоуроків для школярів 5-11 класів на телеканалах «ПЛЮСПЛЮС», «Піксель» і «Суспільне», а також платформах онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet. tv і Volia tv.

Очільник МОН Сергій Шкарлет зазначив, що тимчасово внутрішньо переміщені діти мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання.

За даними МОН, за тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, зросла і сягає близько 51 тисячі учнів.

В Офісі генпрокурора 28 березня повідомили, що через бомбардування й обстріли в Україні пошкоджено 733 заклади освіти, 74 з них зруйновані повністю.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».