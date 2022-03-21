Майже 44 тисячі дітей відновили навчання після вимушеного переїзду – Шкарлет

Станом на 21 березня майже 44 тисячі тимчасово переміщених учнів долучилися до навчання з інших областей, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Розпочався другий тиждень освітнього процесу після вимушених канікул, які були оголошені через жорстоке вторгнення РФ на територію України. Нагадаю, що в 11-ти областях усі ЗЗСО організували освітній процес за дистанційною формою навчання» – написав Шкарлет у Telegram.

Лідером серед областей, що залучають до освітнього процесу тимчасово внутрішньо переміщених дітей, є Львівська область. Наразі кількість таких учнів там майже 11 тисяч.

Очільник МОН уточнив, що понад 10 тисяч закладів загальної середньої освіти працюють наразі у дистанційному форматі, у більш ніж 500 шкіл тривають канікули, у понад 2,4 тис. школах, де ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено.

Шкарлет заявив, що наразі до навчання приступили майже 3 мільйони учнів.

18 березня голова Комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що від початку вторгнення Росії зруйнувано 464 школи, 64 – не підлягають відновленню.