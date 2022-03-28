Прокуратура: через війну Росії в Україні загинули 143 дитини

Внаслідок вторгнення Росії в Україні загинули 143 дитини, 216 поранені, повідомили в Офісі генерального прокурора вранці 28 березня.

«Найбільше постраждало дітей у Київській – 67, Харківській – 49, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївський – 30, Луганській – 27, Запорізькій – 21, Херсонській – 24, столиці – 16, Житомирській – 15 і Сумській – 14 областях», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, через бомбардування й обстріли в Україні пошкоджено 733 заклади освіти, 74 з них зруйновані повністю.

«Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях», – додали в прокуратурі.

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомляли про загибель 139 і поранення 205 дітей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».