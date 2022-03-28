На церемонії вручення «Оскара» оголосили хвилину мовчання на знак солідарності з Україною

Під час церемонії вручення кінопремії «Оскар» у США цієї ночі (за київським часом) оголошували хвилину мовчання на знак солідарності з народом України, що страждає через війну, розв’язану Росією.

«Ми хотіли б оголосити хвилину мовчання, щоб показати нашу підтримку народу України, який зараз стикається із вторгненням, конфліктом і несправедливістю на власній землі… Хоча кіно є важливим засобом для нас, щоб висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб. Ресурсів обмаль, і ми – разом як глобальна спільнота – можемо зробити більше», – йшлося в повідомленні.

Напис закінчувався так: «Ми просимо вас підтримувати Україну будь-яким способом. #StandWithUkraine».

Згадки про Росію, яка почала війну, в повідомленні не було.

Напередодні американський актор Шон Пенн закликав надати слово президенту України Володимиру Зеленському під час церемонії вручення премії «Оскар», лауреатом якої він сам ставав двічі.

«Немає нічого кращого, що може зробити кіноакадемія, як надати йому можливість звернутися до усіх нас», – заявив Пенн.

Він додав: якщо цього не станеться, це буде «найсумніший момент в історії Голівуду».

На думку актора, це може стати висловленням протесту Американської кіноакадемії проти російської агресії в Україні.

«Я молюся, щоб так сталося. Якщо ж цього не відбудеться, коли повернуся, публічно розплавлю свою нагороду», – зазначив Пенн.

Американський актор закликав учасників церемонії бойкотувати її, якщо Зеленському не дадуть можливості виступити.

Церемонія вручення премії «Оскар» пройшла в ніч з 27 на 28 березня (за українським часом).

В останні тижні президент України Володимир Зеленський онлайн виступив у парламентах багатьох країни, зокрема, США, Великої Британії та Ізраїлю.