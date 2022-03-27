Актор Шон Пенн закликав надати слово Зеленському під час церемонії вручення «Оскарів»

Американський актор Шон Пенн закликав надати слово президенту України Володимиру Зеленському під час церемонії вручення премії «Оскар», лауреатом якої він сам ставав двічі. Про це повідомляє CNN.

«Немає нічого кращого, що може зробити кіноакадемія, як надати йому можливість звернутися до усіх нас», – заявив Пенн.

Він додав: якщо цього не станеться, це буле «найсумніший момент в історії Голівуду».

На думку актора, це може стати висловленням протесту Американської кіноакадемії проти російської агресії в Україні.

«Я молюся, щоб так сталося. Якщо ж цього не відбудеться, коли повернуся, публічно розплавлю свою нагороду», – зазначив Пенн.

Американський актор закликав учасників церемонії бойкотувати її, якщо Зеленському не дадуть можливості виступити.

Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться в ніч з 27 на 28 березня (за українським часом).

В останні тижні президент України Володимир Зеленський онлайн виступив у парламентах багатьох країни, зокрема, США, Великої Британії та Ізраїлю.