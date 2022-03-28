ОГП відкрив провадження через загибель 7 людей на Харківщині внаслідок обстрілу з боку сил РФ

Офіс генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження через загибель сімох людей внаслідок обстрілу села на Харківщині.

Як повідомили в ОГП ввечері 27 березня, провадження відкрили за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

«За даними слідства, 27 березня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл с. Оскіл Ізюмського району Харківської області. Внаслідок цього пошкоджено будинок, загинуло 4 особи, серед них 7-річний хлопчик. 4-річна дитина зазнала поранення. Також в інших частинах села під час обстрілів загинули ще 3 людини, серед яких 16-річний хлопець. Чотири особи поранені», – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора України, від часу масштабного вторгнення військ Росії зареєстровано 3 003 воєнних злочинів та злочинків агресії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».