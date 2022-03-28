«Якось у мене вже відібрали дім. Нам нема куди бігти»: експолітв'язень, колишній діджей із Криму Ігор Мовенко на війні

В умовах російського вторгнення захищати Україну зі зброєю в руках йде багато кримчан, незалежно від наявності бойового досвіду. Севастополець Ігор Мовенко його не має. Але це не заважає йому захищати Київ у складі Збройних Сил України. Він каже, що його мирне життя закінчилося після російської анексії Криму в 2014 році, а те, що відбувається зараз, – наслідок цього. Крим.Реалії продовжують серію матеріалів про кримчан, які захищають Україну на військовому фронті.

Сім'я Мовенка із Севастополя вимушено переїхала до Києва кілька років тому. Вона залишила свій будинок після того, як пройшла через переслідування російських силовиків у Криму за свою проукраїнську позицію.

Тепер, коли Росія повномасштабно вторглася в Україну, севастопольці вирішили більше нікуди не їхати. Ігор Мовенко, який до війни керував комерційним складом у Києві, а раніше працював діджеєм, вирішив стати до лав Збройних сил України.

«Повернення Криму має бути у переговорах Росії та України»

Ігор Мовенко повідомив у соцмережах, що вирушає до військкомату напередодні російського вторгнення в Україну. «З 23 лютого вирушаю до військкомату. Сподіваюся, не знадобиться, але готовим бути. Слава Україні!» – написав він.

Наступного дня Росія почала атакувати міста України. І невдовзі Ігор Мовенко показував у соцмережах своє фото на бойовому посту в Києві. Каже, що вирішив захищати місто «без роздумів і сумнівів». Його особистою мотивацією став досвід боротьби за Україну в анексованому Росією Криму.

«Захищати свою країну – обов’язок кожного громадянина. У мене не було ні сумнівів, ні внутрішнього діалогу: йти до ЗСУ чи ні. Рашисти прийшли знищити мій дім і вбити мою сім'ю. Чи міг я сумніватися? Якось у мене вже забрали мій дім і вигнали з моєї землі в Криму. Нам уже нікуди тікати. Моя мотивація зараз захищати свою Батьківщину виходить з усього мого попереднього досвіду, зокрема боротьби з Росією в Криму», – зазначив Ігор Мовенко Крим.Реалії.

Ні військової кафедри, ні бойового досвіду севастопольець не мав. Тому зараз йому доводиться опановувати ази воєнного життя на практиці. Каже, що здивований, наскільки в армії все органічно і нескладно. Ігор Мовенко також зізнається, що «деякі моменти на війні не завжди є зручними для тих, хто вів мирний спосіб життя, тому доводиться швидко перебудовуватися». Севастополець вірить, що війна Росії з Україною може повернути йому дорогу додому – до Криму.

«Я вважаю, що повернення Криму (під контроль України – КР) може статися лише якщо ми переможемо. Повернення Криму має бути однією з умов переговорів між Росією та Україною. Українцям я хочу донести одне: Росії в жодному разі не можна вірити. Жодних компромісів, жодного перемир'я! Переконувати їх у чомусь немає сенсу. Там остаточно знищене сприйняття реальності. Українцям у Криму говорю: «Боріться! Робіть свою справу і Україна повернеться, і жовто-синій прапор знову засяє над нашою землею. Слава Україні!» – каже Ігор Мовенко.

«Він – наш фронт, а ми – його тил»

Його дружина Валентина Мовенко каже, що прийняла рішення чоловіка вирушити на війну, оскільки «інакше він би не зміг».

«Я усвідомлюю, що Ігор інакше не зміг би. Вранці 24 лютого (першого дня повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну – КР), коли він почав збиратися, було страшно. Але ми проговорили, що він наш фронт, а ми його тил. І кожен робить своє до перемоги», – сказала вона Крим.Реалії.

Сім'я Ігоря Мовенка – дружина та дочка – вирішили нікуди не виїжджати і залишаються у Києві, незважаючи на те, що туди регулярно летять російські ракети, що знищують житлові будинки та інфраструктуру. Вони пояснюють таке рішення тим, що вважають Київ своїм домом замість втраченого у Криму.

Нині родина підтримує свого бійця і сподівається на перемогу України.

«Мої дорогі українці, ми переможемо! Я пишаюся тим, що я – українка. Пишаюся нашими людьми. Ви незвичайні», – передає Валентина Мовенко мешканцям України.

А ось говорити щось росіянам вона вважає марним, оскільки «там нема до кого звертатися».

Крим, «Беркут», ФСБ

Ігор Мовенко став відомий широкому загалу після того, як опинився в полі зору російських спецслужб у Криму. У 2014 році він разом із сім'єю виходив на проукраїнські мітинги в Севастополі, коли місто вже було захоплене російською армією та казаками. Не приховував проукраїнську позицію і після того, як півострів був захоплений Росією.

У 2016 році активіста посеред дня на очах у перехожих було побито в центрі Севастополя через українську символіку, прикріплену до велосипеда. Згодом Кримська правозахисна група встановила, що на нього напав колишній співробітник українського міліцейського спецпідрозділу «Беркут», ліквідованого в Україні після Євромайдану. Винного у цьому нападі покарано не було. Згодом Ігоря Мовенка російська влада звинуватила у закликах до екстремізму в соцмережах. У 2018 році він був засуджений Севастопольським судом і провів тоді півтора місяця у СІЗО Сімферополя.

Кримінальну справу проти нього було порушено через коментар, розміщений улітку 2016 року в групі «Крим – Україна» в російській соцмережі «Вконтакте».

Правозахисники називали переслідування Ігоря Мовенка політичним.

Після завершення умовного покарання у Криму Ігор Мовенко із сім'єю покинув Крим і переїхав до Києва. Але тепер у столиці України їх, як і тисячі інших кримчан, наздогнала війна – розв'язана Росією.

Раніше ми розповідали про те, як на війну з Росією вирушили фотограф із Криму, експолітв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв, активіст із Феодосії, багатодітний батько Сергій Мокренюк та колишній кримський підприємець, розвідник, творець батальйону «Крим» Іса Акаєв та інженер, правозахисник Олександр Сєдов та активіст, ветеран ООС Вельдар Шукурджієв.

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