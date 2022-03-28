Зеленський про майбутні переговори з РФ у Туреччині: «наші пріоритети – відомі»

Президент України Володимир Зеленський заявив перед запланованими на 28-30 березня переговорами з Росією в Туреччині, що пріоритети української сторони на цих переговорах – відомі.

«Попереду – і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Реально. Без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимося на результат. Наші пріоритети на переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обовʼязкові. Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в нашій рідній державі», – сказав голова держави у нічному зверненні.

Перед цим в інтерв’ю російським ЗМІ (яке в Росії публікувати заборонили) Зеленський наголосив, що на переговорах із РФ найголовнішими і найважливішими питаннями є гарантії безпеки, нейтралітет і без’ядерний статус України, а «денацифікація» та демілітаризація не обговорюється взагалі.

«Денацифікацію» та демілітаризацію ми не обговорюємо взагалі. Я сказав, що ми взагалі не сядемо за стіл перемовин, якщо ми говоритимемо про якусь демілітаризацію, якусь «денацифікацію». Для мене це абсолютно незрозумілі речі», – цитує слова президента його пресслужба.

Щодо гарантій безпеки, то, за словами Зеленського, його «цікавить, щоб це не був ще один папірець на кшталт Будапештського меморандуму».

«Нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозний договір, який буде підписаний всіма гарантами», – сказав президент.

За його словами, обов’язково має бути верифікація цього документа у парламентах країн-гарантів, а в Україні повинен відбутися референдум із цього питання.

«Російській стороні потрібні гарантії, що це відбудеться. Тому референдум. Тому що тільки народ може ухвалити рішення, що може бути такий статус і такі гаранти. Референдум відбудеться впродовж кількох місяців, а зміни до Конституції відбуватимуться мінімум рік. Згідно з нашим чинним законодавством», – сказав голова держави.

Він наголосив, що проведення такого референдуму буде можливим лише після повного виведення російських військ із території України.

«Домовленості мають бути в нас із президентом Путіним. Гаранти нічого не підписуватимуть, якщо у нас стоятимуть війська… Ми зустрілися, домовилися. Наша з ним домовленість. Із підписами, печатками, хоч кров’ю. І цього достатньо, щоб розпочати процес виведення військ. Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і далі все це працюватиме. Ратифікації в парламентах, референдум кілька місяців, а вже потім – зміни до Конституції», – наголосив Зеленський і додав, що для цього має відбутися його особиста зустріч із Путіним.

Напередодні ввечері член української делегації і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що наступний раунд переговорів щодо припинення війни між представниками України та Росії має відбутися 28-30 березня у Туреччині.

Він зазначив, що про зустріч домовлено на черговому раунді перемовин у режимі відеоконференції. Деталей Арахамія не повідомив, лише на запитання в коментарях уточнив, що зустріч пройде у Стамбулі.