Наступний раунд переговорів між Україною та РФ відбудеться у Туреччині – Арахамія

Наступний раунд переговорів між представниками України та Росії мають відбутися 28-30 березня у Туреччині. Про це у фейсбуці написав член української делегації та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Він зазначив, що про зустріч домовлено сьогодні на черговому раунді перемовин у режимі відеоконференції.

«Деталі згодом», – додав Арахамія.

Раніше 25 березня представники України та Росії заперечили слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про компроміс на двосторонніх переговорах.

25 березня президент Туреччини Реджеп Ердоґан заявив, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитись від членства в НАТО й визнати російську мову як другу державну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що консенсусу в переговорах із Росією наразі немає. Він вказав на розбіжності в позиціях: Україна вимагає припинення вогню, гарантій безпеки і відкидає будь-які компроміси щодо територіальної цілісності.

«Але Росія тримається за ультиматуми. Аби стимулювати більш конструктивний підхід, нам потрібні дві речі: більше санкцій та більше військової допомоги України», – заявив голова МЗС.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну продовжується з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території і називає це «спеціальною операцією», яка має на меті «демілітаризацію та денацифікацію».