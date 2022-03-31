Росія втратила у війні проти України близько 17,5 тисяч своїх військових – Генштаб ЗСУ

Росія у війні проти України втратила близько 17,5 тисяч своїх військових, повідомив Генштаб Збройних сил України вранці 31 березня.

Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила:

614 танків

1735 бойових броньованих машин

311 артилерійських систем

96 РСЗВ

54 засоби ППО

135 літаків

131 гелікоптер

1201 одиницю автомобільної техніки

7 кораблів /катерів

75 цистерн із ПММ

83 БПЛА оперативно-тактичного рівня

22 одиниці спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали в Генштабі.

Напередодні в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, за оцінками Вашингтона, в ході війни, початої РФ в Україні загинули понад 10 тисяч російських військових.

Нуланд назвала російські втрати «неймовірними», зазначивши, що, незважаючи на це, «Росія поки що не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія». Вона не сказала про конкретні джерела своєї оцінки.

Раніше джерела в американській розвідці називали схожі цифри. У Міноборони Росії – інші дані. Востаннє воно повідомляло про втрати 25 березня, і тоді підтвердило загибель 1351 військовослужбовця. Оцінка втрат РФ із боку Генштабу України – понад 17 тисяч російських військових.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​