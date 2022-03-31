Британська розвідка прогнозує «запеклі бої» біля Києва в найближчі дні

Російські війська продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва, незважаючи на відведення обмеженої кількості підрозділів, повідомила вранці 31 березня британська військова розвідка.

«Найближчими днями в околицях міста, ймовірно, розгорнуться запеклі бої», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними розвідки, попри заяви Росії про «скорочення військової активності» біля Чернігова, «значні обстріли й ракетні удари» Росії тривають.

За повідомленням, важкі бої тривають у Маріуполі, який є «ключовою ціллю» для російських сил, «однак українські сили продовжують контролювати центр міста».

Після завершення українсько-російської зустрічі в Туреччині 29 березня Москва виступила із заявою про нібито скорочення активності армії РФ біля Києва і Чернігова.​

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль з огляду на заяви РФ. У Генштабі ЗСУ назвали «оманою» нібито відмову військ РФ від оточення Києва.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».