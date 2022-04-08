Британська розвідка: війська РФ повністю виведені з півночі України

Російські війська повністю виведені з півночі України на територію Білорусі й Росії, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані військової розвідки.

Деякі з цих підрозділів будуть перекинуті до східної України для участі у бойових діях на Донбасі, при цьому багатьом із них буде потрібно поповнення перед новим розгортанням, заявили у розвідці.

«Будь-яка масова передислокація з півночі займе не менше ніж тиждень», – йдеться у повідомленні.

У британському Міністерстві оборони також заявили, що обстріл міст на сході й півдні України триває, і російські війська просунулися далі на південь від міста Ізюм, яке залишається під їхнім контролем.

Напередодні пізно ввечері голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що цю область на північному сході країни звільнили від російських військ. При цьому він попередив, що на території області багато замінованих, небезпечних місць, попросив не користуватися узбіччям та лісовими дорогами і не наближатися до знищеної військової техніки.

За останніми даними, які змогли офіційно підтвердити в ООН, з початку вторгнення Росії в Україну загинули 1611 цивільних жителів, 2227 людей були поранені.

При цьому в ООН зазначили, що реальна кількість загиблих набагато більша, тому що у звіти потрапляють лише підтверджені випадки, а у місцях, де точаться бої, оперативно перевірити інформацію неможливо.

Свої будинки залишили вже понад 11 мільйонів жителів України.