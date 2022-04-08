Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Британська розвідка: війська РФ повністю виведені з півночі України

Українські військові оглядають застряглий російський танк у селі Нова Басань на Чернігівщині після відновлення контролю над цим населеним пунктом, 1 квітня 2022 року

Російські війська повністю виведені з півночі України на територію Білорусі й Росії, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані військової розвідки.

Деякі з цих підрозділів будуть перекинуті до східної України для участі у бойових діях на Донбасі, при цьому багатьом із них буде потрібно поповнення перед новим розгортанням, заявили у розвідці.

«Будь-яка масова передислокація з півночі займе не менше ніж тиждень», – йдеться у повідомленні.

У британському Міністерстві оборони також заявили, що обстріл міст на сході й півдні України триває, і російські війська просунулися далі на південь від міста Ізюм, яке залишається під їхнім контролем.

Напередодні пізно ввечері голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що цю область на північному сході країни звільнили від російських військ. При цьому він попередив, що на території області багато замінованих, небезпечних місць, попросив не користуватися узбіччям та лісовими дорогами і не наближатися до знищеної військової техніки.

За останніми даними, які змогли офіційно підтвердити в ООН, з початку вторгнення Росії в Україну загинули 1611 цивільних жителів, 2227 людей були поранені.

При цьому в ООН зазначили, що реальна кількість загиблих набагато більша, тому що у звіти потрапляють лише підтверджені випадки, а у місцях, де точаться бої, оперативно перевірити інформацію неможливо.

Свої будинки залишили вже понад 11 мільйонів жителів України.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG