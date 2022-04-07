Через обстріл залізниці на Донеччині заблоковані три евакуаційні поїзди – «Укрзалізниця»

Російські війська обстріляли єдиний підконтрольний Україні залізничний виїзд зі Слов'янська, Краматорська та Лимана, тимчасово заблоковані три евакуаційні поїзди, повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін у фейсбук.

«Ворог наніс авіаудар по шляхопроводу біля станції Барвінкове (Донецька залізниця). Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди», – зазначив він.

За словами Камишіна, після закінчення обстрілу «Укрзалізниця» зможе надати більш повну інформацію щодо стану колій. Поки що пасажирів заблокованих поїздів розміщують на вокзалі.

Через обстріл Краматорська 5 квітня на Донеччині довелося зупинити рух поїздів у напрямку Слов’янська до усунення пошкоджень на залізниці. Були скасовані евакуаційні рейси для цивільних. З тієї ж причини було зупинено рух по станції Фенольна, що неподалік Нью-Йорка.

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну залізниця стала фактично основним транспортом, який взяв на себе перевезення людей з охоплених бойовими діями регіонів.

Потоки вантажів, які стало неможливо возити деякими автодорогами, а також морем і повітрям, перенаправили на колії.