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Через обстріл залізниці на Донеччині заблоковані три евакуаційні поїзди – «Укрзалізниця»

Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди

Російські війська обстріляли єдиний підконтрольний Україні залізничний виїзд зі Слов'янська, Краматорська та Лимана, тимчасово заблоковані три евакуаційні поїзди, повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін у фейсбук.

«Ворог наніс авіаудар по шляхопроводу біля станції Барвінкове (Донецька залізниця). Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди», – зазначив він.

За словами Камишіна, після закінчення обстрілу «Укрзалізниця» зможе надати більш повну інформацію щодо стану колій. Поки що пасажирів заблокованих поїздів розміщують на вокзалі.

Через обстріл Краматорська 5 квітня на Донеччині довелося зупинити рух поїздів у напрямку Слов’янська до усунення пошкоджень на залізниці. Були скасовані евакуаційні рейси для цивільних. З тієї ж причини було зупинено рух по станції Фенольна, що неподалік Нью-Йорка.

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну залізниця стала фактично основним транспортом, який взяв на себе перевезення людей з охоплених бойовими діями регіонів.

Потоки вантажів, які стало неможливо возити деякими автодорогами, а також морем і повітрям, перенаправили на колії.

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