Майже 80% пасажирів похвалили українську залізницю в умовах війни – УЗ

Майже 80% пасажирів, які залишають відгуки через чат-бот «Укрзалізниці» в месенджерах, оцінюють поїздку залізницею під час війни на «відмінно» та «добре».

«До початку збройної агресії Росії проти України ця цифра була нижчою приблизно на 10%. Відгуки про роботу залізниці збираємо автоматично: тим, хто придбав квитки на потяг через чат-бот, після поїздки прийде повідомлення з проханням оцінити якість поїздки, вагона та роботи провідника», – розповіли в «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» повідомила, що продовжує евакуацію громадян поїздами, забезпечуючи відповідні рейси.

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну залізниця стала фактично основним транспортом, який взяв на себе перевезення людей з охоплених бойовими діями регіонів. Потоки вантажів, які стало неможливо возити деякими автодорогами, а також морем і повітрям, перенаправили на колії.