Почалася 44-та доба війни РФ проти України: Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті

Російські війська, які вторглися в Україну, продовжують зосереджуватися на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі Ізюма, прориві оборони на Донецькому напрямку та спробах заблокувати просування ЗСУ – на Південнобузькому.

«Залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території Республіки Білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь здійснюється відбір так званих «добровольців» із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється. Ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового у районах Брянської та Курської областей», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, війська РФ продовжують блокувати Харків, ставлять мінно-вибухові загородження.

«У тимчасово зайнятому місті Ізюм представники так званої «ДНР» виконують функції місцевої «поліції», здійснюють незаконну перевірку документів, обшуки осіб та приміщень місцевого населення. Підрозділи окупаційних військ зосереджують зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Продовжують ведення штурмових дій на більшості напрямків», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що армія РФ реактивними системами залпового вогню обстріляла населені пунктии Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке.

В районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, кажуть в ЗСУ.

«На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та одинадцять - автомобільної техніки противника», – підсумовує Генштаб.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».