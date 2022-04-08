Дослідниця озвучила дані щодо зґвалтувань, які вчинили російські військові в Україні

Правозахисники продовжують документувати випадки зґвалтувань, які вчинили російські військові в Україні, повідомила в ефірі Радіо Свобода дослідниця правозахисної організації Human Rights Watch Юлія Горбунова.

«Мені відомо про три задокументованих випадках сексуального насилля, які скоїли російські військові. Це зґвалтування в Бучі, Броварах і в селі Рогань на Харківщині. Вчора французьке видання Le Figaro опублікувало ще три кейси жінок, які були жорстоко побиті та зґвалтовані. Про це розповіла психолог, яка працює з цими жінками», – сказала Юлія Горбунова.

За її словами, точних висновків зробити ще не можна, але існує високий ризик того, що сексуальне насилля використовується досить широко у цій війні. Вона також застерігає від поспішних заяв, що це нібито одиничні випадки.

«Збір інформації про такі випадки може займати досить багато часу. В деяких конфліктах проходили місяці, а іноді і роки, перш ніж ставало відомо про істинний масштаб таких злочинів», – зазначила дослідниця Human Rights Watch.

Про те, що російські військові ґвалтують жінок на окупованих українських територіях, міжнародні медіа вперше повідомили 4 березня із посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Згодом генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про першу заочну підозру в порушенні законів і звичаїв війни російському військовому, який зґвалтував українську жінку, перед тим вбивши її чоловіка, на Київщині.

8 квітня голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram про «зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на інгулецькому напрямку».