Посол Британії назвала зґвалтування «частиною арсеналу» російських військ

Амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс прокоментувала свідчення про зґвалтування українських жінок російськими солдатами на окупованих територіях.

«Зґвалтування – це зброя війни. Хоча ми досі не знаємо всіх масштабів його застосування в Україні, вже очевидно, що воно було частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтують на очах у їхніх дітей, дівчат – на очах у їхніх сімей як навмисний акт поневолення», – заявила дипломатка.

Вона зазначила, що зґвалтування є воєнним злочином.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.

Human Rights Watch у своїй доповіді заявила також про кілька звинувачень у зґвалтуваннях, два випадки страт семи жертв й інші приклади погроз і насильства проти цивільного населення. Випадки зґвалтувань підтверджує також директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

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Міністерство оборони повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.

Про те, що російські окупанти ґвалтують жінок на окупованих українських територіях, міжнародні медіа вперше повідомили 4 березня із посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Згодом генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про першу заочну підозру в порушенні законів і звичаїв війни російському військовому, який зґвалтував українську жінку, перед тим вбивши її чоловіка, на Київщині.