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Генштаб ЗСУ: Росія втратила у війні в Україні близько 19 тисяч своїх військових, 700 танків, 150 літаків

Уламки збитого російського бойового літака Су-34 у житловому районі Чернігова, 6 квітня 2022 року

Росія втратила у війні проти України близько 19 тисяч своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 квітня.

Крім того, серед втрат Росії, за цими даними, приблизно:

  • 700 танків
  • 1891 бойових броньованих машин
  • 333 артилерійських системи
  • 108 РСЗВ
  • 55 засоби ППО
  • 150 літаків
  • 135 гелікоптерів
  • 1361 одиниць автомобільної техніки
  • 7 кораблів /катерів
  • 76 цистерн із ПММ
  • 112 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 25 одиниць спеціальної техніки
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – заявили у Генштабі.

Росія називає значно менші цифри щодо своїх загиблих і поранених військових, при цьому про втрати військової техніки не повідомляє.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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