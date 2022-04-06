Навіщо окупантам Чорнобаївка? Погляд на втрати РФ з супутника

Чорнобаївка – село неподалік Херсона, де знаходиться окупований російськими військами аеродром. Поруч – аеропорт «Херсон». Вже декілька разів Збройні сили України завдавали ударів по цьому плацдарму, знищуючи там гелікоптери та іншу російську військову техніку. Через це Чорнобаївка стала легендарною, а історії про тамтешні бої і чергові втрати армії РФ лягли в основу народної творчості. У команді керівника Офісу президента України навіть почали вести рахунок нищівних ударів. Останні підтверджені удари ЗСУ відбулись в районі Чорнобаївки 1 квітня. Частина російської техніки залишається на території військового аеродрому і досі. Військові експерти припускають, що Росія намагається закріпитися тут і використати це місце як плацдарм для подальшого наступу на Миколаїв та Одесу.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) за допомогою супутникових знімків вирішили показати втрати російської армії після успішних атак ЗСУ та те, як виглядає територія аеродрому зараз. Українські військові на прохання журналістів допомогли проаналізувати побачене на знімках.

Найбільше скупчення збройних сил РФ в районі Чорнобаївки було помічене саме на території херсонського аеродрому. Він є надважливою логістичною точкою для окупантів – вважає військовий експерт Олег Жданов.

Після кожного нальоту вони намагаються втекти знов на лівий берег Дніпра, щоб захистити себе від нападу

«Він може бути аеродромом підскоку для гвинтокрилів. Це вертольоти вогневої підтримки, і в них дуже малий бойовий радіус. До 500 кілометрів вони можуть діяти без підвісних паливних баків», – розмірковує фахівець і додає, – справа у тому, що перехід через Дніпро є тільки в районі Нової Каховки і Херсону. І вони (російські військові – ред.) прив’язуються до шляхів забезпечення і не можуть далеко відходити. Вони теж розуміють, що немає в них сил і успіху, і після кожного нальоту вони намагаються втекти знов на лівий берег Дніпра, щоб захистити себе від нападу».

Це може пояснювати, чому російські військові не покидають спроб захопити херсонський аеродром і використовувати його у подальшому як плацдарм.

«Аеродром – це єдине місце, де можна зробити плацдарм для накопичення військ з подальшим розвитком наступу, як у бік Миколаєва, так і Вознесенська. Місто Вознесенськ – це ключове місце для перетинання Південного Бугу і наступу на Одесу» – припускає Жданов.

Перші великі скупчення російської техніки поблизу Чорнобаївки були розбиті українськими воїнами ще у перші дні війни, 27 лютого. Наступного дня, 28 лютого, вже можна було помітити техніку РФ на супутникових знімках Planet.

А от велике скупчення авіації було помічено на аеродромі зі супутника 15 березня. Пізніше, в той же день, можна побачити наслідки удару ЗСУ по гелікоптерах окупантів.

Українські військові, до яких звернулися журналісти, пояснюють: «Тут ми бачимо момент обстрілу. Можна порахувати техніку, що стояла. Попередньо: 6 гелікоптерів знищено повністю, 4 пошкоджено, а ще 6 зникли».

А так виглядала ця частина аеродрому зі знищеною технікою 16 березня.

На іншому супутниковому знімку можна помітити решту підбитих гелікоптерів РФ, а також скупчення іншої військової техніки окупантів. Військові спеціалісти побачили 6 знищених гелікоптерів та 4 таких, що потребують ремонту. Переважно – це ударні гелікоптери Мі-24 та Ка-52.

На знімках за 16 березня також видно замасковану техніку російських військових у окопах.

В іншій, північно-східній частині аеродрому у селі Чорнобаївка 16 березня можна побачити 6 гелікоптерів Мі-24, також ймовірно пошкоджених. Поряд – техніка забезпечення.

У центральній частині аеродрому – склад паливно-мастильних матеріалів. На знімку за 16 березня він неушкоджений. Також неподалік можна помітити ймовірний склад озброєння.

Починаючи з 24 березня на території аеродрому нова авіація РФ більше не з'являється.

Також цього дня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про черговий удар ЗСУ по позиціям російських військових у Чорнобаївці.



«Десятий раз Чорнобаївки – зустрічай», – написав він.

На супутниковому знімку за 24 березня можна помітити нові окопи, а також сліди від масштабних пожеж.

Окрему увагу привертає колонна техніки у північно-східній частині аеродрому – у ній близько 10-12 машин. Вони виставлені дугою на позиції перед аеродромом.

Організації необхідної бойової охорони на 5-10 кілометрів вони не роблять

Військовий експерт Олег Жданов пояснює: «Противник постійно намагається зайняти там оборону. Хоча з військової точки зору вони роблять усе навпаки. Вони спочатку займають цей аеродром і завозять туди боєприпаси, переганяють туди вертольоти, розміщують там командний пункт.

Але організації необхідної бойової охорони на 5-10 кілометрів вони не роблять».

Військовий експерт також звернув увагу, що після успішних ударів ЗСУ, окупанти намагаються вивозити пошкоджену техніку. Це можна побачити на супутникових знімках.

За словами Жданова, її, скоріш за все, перевозять в Крим.

Водночас частина російської техніки і досі залишається на території Чорнобаївки. Так виглядала південна частина аеродрому 2 квітня. Звідти прибрали решту пошкодженої техніки.

Також з’явилась велика кількість нових окопів та інших укріплень і біля метеостанції Херсонського аеропорту. Ця споруда, за словами військового експерта, важлива для навігації повітряних сил для правильної посадки та зльоту.

Військові РФ продовжують укріплюватись на позиціях у Чорнобаївці – всі ці їхні дії в ЗСУ відстежують, повідомили журналістам у Повітряних силах України.

На думку військових експертів, «рахунок» втрат російської армії у Чорнобаївці далекий від фінального.