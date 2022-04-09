Росія змінила командувача військ в Україні – Бі-Бі-Сі

Росія – на тлі відступу від Києва і визнаних самим Кремлем суттєвих втрат у ході бойових дій – змінила командувача своїх військ в Україні, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на неназваного представника Заходу.

За його словами, новим командувачем став генерал армії Олександр Дворніков, командувач військ Південного військового округу. Наголошується, що він набув значного бойового досвіду, керуючи діями російських військових у Сирії.

Як пише Бі-Бі-Сі, однією з причин проблем, які виникли у РФ під час вторгнення в Україну, стала погана координація між військами різних російських військових округів. Генерал Дворніков повинен змінити цю ситуацію і досягти кращої координації.

Також у повідомленні йдеться про те, що на Заході переконані, що російським військам поставлено завдання досягти якогось успіху в Україні до 9 травня, коли в Росії відзначають день Перемоги – у тому числі парадом у Москві за участю президента Володимира Путіна. Цим може бути пояснена прискорена підготовка до наступу на Донбасі після виведення російських військ із півночі України. При цьому зазначається, що «успіхом» можуть бути визнані і прийнятні для керівництва Росії результати переговорів.

Міноборони Росії повідомлення про зміну командувача не коментувало. Воно також не повідомляло, хто командував військами після початку вторгнення 24 лютого.

За даними Пентагону, Росія зараз має в своєму розпорядженні приблизно 80-85 відсотків бойової потужності, зосередженої перед вторгненням. У Пентагоні стверджують, що угруповання можуть поповнити ще близько 60 тисяч військовослужбовців, можливо, за рахунок резервістів. Міноборони Росії стверджує, що у війні в Україні беруть участь лише офіцери та військовослужбовці-контрактники.

Західна та українська розвідка стверджують, що російські війська зосереджуються на Донбасі й на Харківщині, щоб спробувати завдати ударів з метою оточити українські сили на Донбасі. Голова української військової розвідки Кирило Буданов не виключає наступу на Харків.

Днями російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. У Москві стверджують, що це не результат військової поразки чи зміни стратегії, а жест «доброї волі», щоб полегшити переговори про мир.