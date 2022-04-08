Пєсков «проговорився»: реакції в Росії на заяву речника Путіна про «значні втрати» російської армії

Керівник прес-служби Кремля Дмитро Пєсков дав інтерв'ю англійською мовою британському телеканалу Sky News. Серед іншого речник президента Росії Путіна зробив відразу кілька заяв, які привернули увагу.

Зокрема, Пеєсков сказав таке:

метою «спецоперації» було запобігання Третій світовій війні

російська армія зазнала в Україні «значних втрат»

«спецоперація» може закінчитися «найближчими днями»

Реакції російських блогерів зібрала російська служба Радіо Свобода

Алексей Нарышкин

Таке відчуття, що Пєсков зайвого бовкнув. Які значні втрати? Звідки він узяв? Блискуча ж операція чи вже ні!

Тобто, з одного боку, дякую, Дмитре Сергійовичу, за чесність!

З іншого боку – якось за вас тривожно! Як би криміналу не повісили за дискредитацію.

Деякі дописувачі припускають, що ця «відвертість» речника Путіна може пояснюватися тим, що він говорив англійською і, не відчуваючи нюансів, використав менш обтічні формулювання.

Однак, провладні блогери розкритикували Пєскова і за «значні втрати», і за англійську мову.

Сергей Мардан

У мене є декілька запитань.

Перше. Що за колоніальна звичка офіційному представнику президента Росії давати інтерв'ю англійською? Чи чули ви хоч раз, щоб Псакі давала інтерв'ю російською чи німецькою?

Друге. Ідуть військові дії. Великобританія є стороною конфлікту, про що щодня говорять державні медіа. Нарікати на військові втрати перед телебаченням ворожої держави виглядає як мінімум демонстративним проявом слабкості. Військова слабкість. Економічна слабкість. Політична слабкість.

Третє. Заява про завершення спеціальної операції «найближчими днями» означає, що оточення Донбаського угруповання не буде, і відповідно – її розгрому теж не буде.

Як подібні заяви (які робить офіційний представник президента Росії) мають діяти на військових, котрі досі ще не зрозуміли, чому їм довелося залишити Київську, Чернігівську та Сумську область?

Четверте. Проросійські активісти Херсонщини вже мають розпочинати евакуацію на територію Росії чи мають поки час зібрати валізи?

Платон Беседин

Так не можна.

Не можна давати інтерв'ю англійському ЗМІ, коли Британія є головним ініціатором та куратором убивства наших солдатів. Не можна деморалізувати тих, хто намагається співпрацювати з Росією на зайнятих територіях.

Не можна деморалізувати російських солдатів, які й без того, чого вже лукавити, багато чого не розуміють.

Так, так не можна, Дмитре Сергійовичу Пєсков.

Але! Не думайте, що він такий один. Найстрашніше і найнебезпечніше зараз – думати, що є ось такий неправильний Пєсков. Все куди небезпечніше. І розумні люди це розуміють. «Просто всі тварини рівні, але одні рівніші за інших». Порівняно. І саме з таких бомб, що поступово вкидаються в масову свідомість, починається аварія.

Рецепт? Показово виключити із «дуже рівних» тих, хто дозволяє собі подібне. Якщо ми хочемо зберегти Росію, звісно.

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