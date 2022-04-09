Війська РФ обстрілюють Харків, намагаються обійти Ізюм – голова ОВА

Російські військові продовжують обстрілювати житлові райони Харкова і передмістя, за добу завдали майже 50 ударів з артилерії, мінометів, танків і РСЗВ, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ (місцевості в Харкові – ред.). Минулої доби росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачі. Пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, житлові будинки. Постраждалих немає», – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі 9 квітня.

Складним, за його словами, залишається Ізюмський напрямок.

«Росіяни намагаються обійти Ізюм, позиції нашої армії і концентровано направити свої війська до Донецької і Луганської областей, чим посилити там військову присутність. Але завдяки нашим Збройним силам України на цих територіях ворог дійсно щодня несе великі втрати техніки і живої сили», – додав Синєгубов.

За його словами, в цьому районі продовжуються евакуаційні заходи, зокрема з Барвінкового і Лозової. «Прогнозуємо можливе зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти. З Лозової вже виїхали 15 тисяч людей, залишається – близько 50 тисяч. Із Барвінкового виїхали близько 3 тисяч, залишається – 1,5 тисячі осіб», – додав голова ОВА.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують переформатування для наступу на сході України. При цьому повідомляють про обстріли в інших регіонах країни.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.