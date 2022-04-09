У Чорноморську пролунав вибух – мер

Мер Чорноморська на Одещині Василь Гуляєв повідомив про вибух у місті, але при цьому додав, що ситуація контрольована.

«Жителі міста Чорноморськ, не піддавайтеся паніці, ситуація контрольована. Так, є вибух, але після того, як в усьому розберемося, я вам дам повну інформацію», – сказав він у відеозверненні у фейсбуці вранці 9 квітня.

Подробиць мер не навів, вказавши, що «нічого страшного на цей час не сталося, головне – без паніки». Також він закликав мешканців не підходити до вікон і за можливості спуститися в бомбосховище.

Пізніше Гуляєв оголосив про відбій повітряної тривоги в місті, але подробиць про те, що сталося не навів.

Напередодні в обласній військовій адміністрації оголосили, що на Одещині запроваджують подовжену комендантську годину, яка триватиме з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.