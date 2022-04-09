ОГП: через агресію Росії в Україні загинули 176 дітей

В Україні внаслідок масштабного вторгнення Росії станом на 9 квітня загинули 176 дітей, щонайменше 324 – були поранені, повідомляє Офіс генпрокурора.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. За отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій – 102, Київській – 91, Харківській – 76, Чернігівській – 50, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській областях – 29, Києві – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях», – йдеться в повідомленні.

8 квітня в ОГП повідомляли про загибель 169 дітей і поранення 306.

У прокуратурі уточнили, що напередодні внаслідок обстрілу російськими військами «Точкою-У» залізничного вокзалу в Краматорську Донецької області, на території якого понад чотири тисячі людей очікували на евакуацію, загинули п’ятеро дітей, 16 – були поранені. При цьому на ракеті, якою бомбили вокзал, був напис «За детей».

«Під Гостомелем в Київській області виявлено розстріляний автомобіль, в якому загинула родина з дитиною, якій було трохи більше року. В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох осіб, одне з яких належить дитині», – додали в ОГП.

За даними прокуратури, внаслідок щоденних бомбардувань і обстрілів в Україні пошкоджені 928 закладів освіти, 84 з них зруйновані повністю.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.