Поліція: під час окупації села на Харківщині військові РФ закатували і вбили цивільних, зокрема дітей

Національна поліція повідомляє, що документує наслідки злочинів, вчинених під час окупації у селі Гусарівка Ізюмського району Харківської області. Зокрема, тут на території приватного домоволодіння у підвальному приміщенні виявили три понівечені тіла закатованих людей, серед них – дитини.

«Особи загиблих встановлюються. За даними слідства, під час огляду тіл виявлено сліди тривалого знущання і катування. Люди були спалені заживо. Серед закатованих є одна дитина. Встановлено, що на території подвір’я тривалий час була комендатура військових РФ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними поліції, біля одного із приміщень сільськогосподарського товариства у Гусарівці виявили тіло чоловіка, який працював фельдшером у лікарні.

«Під час огляду слідчі виявили синці на тілі та обличчі. Руки чоловіка були зв’язані за спиною. В області грудної клітини чоловіка виявлено кульове поранення. Його теж катували російські військовослужбовці», – йдеться в повідомленні.

На автодорозі біля села Гусарівка в автомобілі виявили тіла чоловіка, жінки і їхньої трирічної дитини, причиною їхньої смерті стала вибухова травма внаслідок артилерійських обстрілів – додали в поліції.

«Під час опитування місцевих жителів села Гусарівка встановлено, що на даний час є безвісти зниклі мешканці. Їхня доля не відома. Під час окупації населеного пункту військовослужбовці РФ вели себе зухвало та цинічно, грабували майно жителів села, забороняли виходити зі своїх домівок, відбирали транспортні засоби», – кажуть поліцейські, які продовжують роботу на місці.

Українська армія звільнила Гусарівку від російських окупантів 4 квітня.

Про факти звірств із боку російських військових повідомляли і в інших звільнених від них населених пунктах, зокрема на Київщині. Росія звинувачення заперечує і називає наведені докази «фейком».