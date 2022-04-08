Через вторгнення РФ в Україну загинули 169 дітей – ОГП

Станом на ранок 8 квітня понад 475 дітей постраждали в Україні через повномасштабне вторгнення РФ – 169 дітей загинули та понад 306 зазнали поранень, повідомляє Офіс генпрокурора.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. За отриманими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Київській – 88, Донецькій – 81, Харківській – 75, Чернігівській – 50, Миколаївський – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, в Бучі Київської області в місці масового захоронення серед дорослих загиблих виявлено тіло 15-річної дівчинки. 7 квітня в Дніпропетровській області внаслідок обстрілу військовими РФ човна, в якому перебували 14 людей, загинула одна дитина та ще дві 4 та 16 років були поранені. 6 та 7 квітня через обстріли військами РФ Сєвєродонецька Луганської області поранення зазнали двоє неповнолітніх.

Наразі в Україні через бомбардування та обстріли пошкоджено 928 закладів освіти, 84 з них зруйновано повністю.