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Пентагон підтверджує, що ракету «Точки-У» по вокзалу у Краматорську випустила Росія

У Пентагоні додали, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія випустила вже 1500 ракет по Україні

Ракетний удар з комплексу «Точка У» по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині 8 квітня, внаслідок якого загинуло більше 50 людей, був здійснений саме російськими військовими, попри намагання російського командування зняти з себе відповідальність за це. Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня.

«Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності (за цей ракетний удар – ред.). Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки», – повідомили у Пентагоні.

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У відомстві також повідомили, що російські військові збираються задіяти 18-ту мотострілкову дивізію Збройних сил РФ для наступу на Краматорськ.

«Можна говорити про один підрозділ – 18-ту мотострілецьку дивізію, яка сформована у 2021 році. Складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку. За нашою оцінкою очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал (у Краматорську – ред.). Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні», – повідомив високопосадовець Пентагону.

«Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція», – додав він.

За його словами, наразі свої військові підрозділи Росія перекидає до російських міст Бєлгород та Валуйки з метою подальшого наступу.

«Бачимо, що деякі підрозділи йдуть до Бєлгорода. Деякі добираються до Валуйків, які розташовані на південний схід від Бєлгорода в Росії та прямо біля кордону з північною частиною Донбасу», – повідомили в Пентагоні.

Також в Пентагоні додали, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія випустила вже 1 500 ракет по Україні.

Високопосадовець також підтвердив інформацію Генерального штабу Збройних сил України про те, що Росія почала мобілізацію 60 тисяч резервістів, але у Пентагоні кажуть, що поки що незрозуміло, наскільки РФ зможе досягти успіху в цьому.

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8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних.

Станом на вечір 8 квітня відомо про 52 загиблих, 5 з яких – діти.

При цьому одразу після обстрілу низка російських Telegram-каналів повідомили, що ціллю обстрілу були українські військові та техніка, але згодом відредагували ці повідомлення. Згодом у Кремлі почали заявляти, що Росія непричетна до цього.

«Тут потрібно орієнтуватися, перш за все, на заяву Міністерства оборони, яка виключає застосування цієї ракети («Точка-У») з боку наших Збройних сил. Наші Збройні сили такого типу ракет не використовують», – заявив у п'ятницю журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомило російське видання Інтерфакс.

Пєсков сказав також, що «жодних бойових завдань (для Міноборони РФ) у Краматорську не було і не планувалося на сьогодні».

Ракетний обстріл по вокзалу в Краматорську – не перша атака російських військ по залізничній інфраструктурі України. Наприклад, 7 квітня три поїзди з біженцями були «відрізані» внаслідок удару військ РФ по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове. На деякий час евакуація була заблокована. Проте згодом пошкоджену залізничну ділянку відновили, поїзди змогли проїхати.

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