Україна очікує «глобальної реакції» на обстріл вокзалу в Краматорську – Зеленський

Ракетний обстріл вокзалу в Краматорську – це черговий воєнний злочин Росії, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні 8 квітня.

«Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності. Російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії», – прокоментував голова держави.

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Зеленський вказав на те, що міжнародна спільнота вже засудила удар по Краматорську.

«Ми очікуємо твердої, глобальної реакції на цей воєнний злочин. Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов’язково відбудеться», – вважає президент.

За його словами, він обговорив притягнення до відповідальності причетних до обстрілу в тому числі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн і керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем під час їхнього візиту до Києва.

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«Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно, хто й що робив, хто і які накази віддавав. Звідки ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча», – стверджує Зеленський.

У Краматорську на Донеччині 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних. За останніми даними голови обласної військової адміністрації Павла Кириленка, внаслідок обстрілу загинули 52 людини, з них п’ятеро дітей.

Мер Краматорська переконаний, що удар по залізничному вокзалу є умисним, було добре відомо, що місто є центром евакуації. За його даними, щоденно через Краматорськ евакуювали до 8 тисяч людей.