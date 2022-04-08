На Донеччині продовжиться евакуація, але з ще більшими заходами безпеки – голова ОВА

Після обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську евакуація мирних жителів продовжиться, але з посиленими заходами безпеки. Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко сказав в ефірі Свобода Live.



«Зухвало і цинічно діють ці нелюди – вони чітко розуміють, де було скупчення людей, що була евакуація і б'ють саме у скупчення людей. Тому зараз продовжимо цим займатися (евакуацією - ред), але з ще більшими посиленими заходами безпеки», – розповів він.

До обстрілу в Краматорську інформація про евакуацію поширювалася в «закритому режимі» через очільників міст, зауважив Кириленко.

У Краматорську на Донеччині 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних. Внаслідок обстрілу загинули 50 людей, зокрема п'ятеро дітей. Мер Краматорська переконаний, що удар по залізничному вокзалу є умисним, було добре відомо, що місто є центром евакуації. За його даними, щоденно через Краматорськ евакуювали до 8 тисяч людей.