Із Краматорська починається екстрена евакуація людей автотранспортом – мер

Із Краматорська розпочинається екстрена евакуація людей автотранспортом, заявив мер міста Олександр Гончаренко.

«Сьогодні розпочинаємо екстрену евакуацію людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв необхідно станом на сьогодні», – сказав Гончаренко під час брифінгу.

За його словами, це умисний удар, було відомо, що Краматорськ є центром евакуації, щоденно звідси відправляли до 8 тисяч людей, після ракетного удару по залізничному вокзалу евакуацію буде переведено в інший режим.



«Це був навмисний удар по залізничному вокзалу, де перебували 4000 людей – на пероні, у приміщенні вокзалу», – наголосив він.

Гончаренко вважає, що «ворог мав намір створити паніку і багатьох знищити».

У Краматорську на Донеччині 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних. Внаслідок цього, за даними голови ОВА, загинули 39 людей, 87 – поранені.