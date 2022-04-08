Кількість загиблих через обстріл в Краматорську зросла до 50

Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу залізничного вокзалу в краматорську зросла до 50. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро – діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорськ», – написав він у своєму телеграмі.

За словами очільника Донецької ОВА, до лікарень було доправлено 98 осіб, з з них – 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків.

«Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі», – повідомив Кириленко.

У Краматорську на Донеччині 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних. Раніше повідомлялось про загибель 39 людей, зокрема чотирьох дітей. Мер Краматорська переконаний, що удар по залізничному вокзалу є умисним, було добре відомо, що місто є центром евакуації. За його даними, щоденно через Краматорськ евакуювали до 8 тисяч людей.

Це вже не перша атака російських військ по залізничній інфраструктурі України. Наприклад, 7 квітня три поїзда з біженцями були «відрізані» внаслідок удару військ РФ по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове. На деякий час евакуація була заблокована. Проте згодом пошкоджену залізничну ділянку відновили, поїзди змогли проїхати.