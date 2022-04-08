На Одещині комендантська година діятиме до ранку понеділка

На Одещині запроваджують подовжену комендантську годину, яка триватиме з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.



«Після подій в Краматорську і через загрозу нанесення ракетного удару по Одесі на території міста та Одеської області запроваджено комендантську годину. Виключення – забезпечення роботи підприємств безперервного циклу», – сказав він у відеозверненні.

Марченко закликав з розумінням а поставитися до введених обмежень та не порушувати їх.

Він нагадав, що 7 квітня вночі російські війська завдали удару з берегового ракетного комплексу «Бастіон» по селу Красносілка, є поранені та загиблі, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Також сьогодні війська РФ завдали ракетного удару неподалік Одеси, постраждалих немає.

Міністерство оборони Росії 3 квітня заявило, що російські військові завдали ударів по Одесі з кораблів і літаків.

Внаслідок цього обстрілу постраждала одна людина, знищені резервуари з пальним, пошкоджені господарські будівлі і газові комунікації.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Також внаслідок російських авіаобстрілів було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.