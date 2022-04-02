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Кременчуцький НПЗ через обстріл військ РФ зазнав руйнувань – голова Полтавської ОВА

Завод не працює, рятувальники продовжують гасити пожежу (фото ілюстративне)

Російські військові обстрілами знищили інфраструктуру Кременчуцького нафтопереробного заводу – він не працює, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Тепер можу заявити офіційно. Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу», – повідомив Лунін у Telegram.

За його словами, екологічної катастрофи немає, ДСНС контролює ситуацію.

Водночас лунін зазначив, що наразі відомо про кількох постраждалих людей, які мають опіки, але їхньому життю нічого не загрожує.

«Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована», – попросив Лунін.

Кременчуцький нафтопереробний завод – найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні, забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

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