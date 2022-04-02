Голова ОВА повідомив про наслідки удару сил РФ по Полтаві та Кременчуку

У Полтавській області вночі та вранці 2 квітня російські війська здійснили кілька ударів, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, метою атаки були інфраструктурні обʼєкти, а в Кременчуці сили РФ влучили і по житлових будинках.

«Уночі не менш як чотири ракети вдарили по двох інфраструктурних обʼєктах у Полтаві. Вранці, за попередньою інформацією, три ворожі літаки атакували промислові обʼєкти Кременчука. Гасимо пожежу, рятувальники працюють. Не постимо жодних відео та фото», – вказав Лунін.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.