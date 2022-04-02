Росія концентрує війська на Харківщині та на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Збройні сили Росії здійснюють відведення військ на окремих напрямках, підтвердив у ранковому зведенні 2 квітня Генеральний штаб Збройних сил України. В українському командуванні вважають, що це може відбуватися «з метою посилення угруповання окупаційних військ для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках».

«Ворог активізував роботу з так званими «добровольцями». 1 квітня міністерством оборони Російської Федерації було прийнято рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 4 квітня до 23 травня 2022 року. Разом з тим, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України», – ідеться в повідомленні.

У ранковому зведенні також вказано, що угруповання військ ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбило девʼять ворожих атак. «Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем», – інформує Генштаб.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».