У Харкові скасовують плату за комунальні послуги – мер

У Харкові скасовують плату за комунальні послуги, які надає місто, з 24 лютого і до кінця розв’язаної РФ війни проти України, заявив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

«Знаю і розумію як вам важко, як ви стійко тримайтеся, переносячи всі жахи війни. Тому всі комунальні послуги, які надає місто, а це гаряча і холодна вода, опалення, вивезення сміття, утримання прибудинкової території та інші, з 24 лютого і до кінця війни будуть списані. При цьому я дуже вдячний всім людям, які, незважаючи на бойові дії, продовжують оплачувати послуги житлово-комунального господарства. Я обіцяю вам, що з приходом миру в Україну ваші платежі будуть перераховані», – сказав Терехов.

Це рішення, підкреслив мер, ніяк не позначиться на оплаті роботи комунальників.

«Їхня героїчна праця буде оплачуватися в повному обсязі за рахунок коштів міського бюджету», – зазначив Терехов.

На початку тижня влада Харкова повідомляла, що за час російської війни проти України у Харкові зруйновано майже 1200 житлових багатоповерхівок.